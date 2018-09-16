سكايب تُتيح ميزة إيصالات قراءة الرسائل للجميع

بواسطة / بتاريخ 2018-09-16 في 12:28 م /
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تُعد خاصية إيصالات أو إقرارات الرسائل داخل المحادثة طريقة مُفيدة لتتبع التراسل النصي أو حتى عائق في تجاهل الأشخاص وذلك اعتمادًا على من تُراسله، في النهاية أتت هذه الميزة إلى تطبيق سكايب قبل شهور من الآن، وتحديدًا على نسخة الاختبار “Skype Insiders”، وفي تحديث للخبر أصبحت هذه الميزة متاحة للجميع.

ومن خصائصها أنها ستدعم المحادثات الفردية والجماعية، على أن لا تظهر للمحادثات الجماعية فوق “20 شخص”، كذلك يمكن للمستخدم إلغائها من الاعدادات، فضلًا عن عدم تفعيلها في حالة تنشيط “الوضع الغير مرئي” لذلك لن يظهر إيصال القراءة حتى لو تم فتح الرسالة في هذا الوضع.

أخيرًا أفادت مايكروسوفت أن هذا التحديث يأتي بشكل تدريجي للمستخدمين، على أن يصل للجميع على مدار الأسبوع القادم، في حالة عدم وصول التحديث لك ولا ترغب بالانتظار ببساطة قم بتحميل ملف تحديث APK من هنا.

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