شاهد بالصور | جامعو العسل على منحدرات الهيمالايا

كثيرا من القبائل تعيش على سفوح وقمم جبال الهيمالايا أغلبهم يعملون في الزراعة، مستغلين المساحات الخضراء التي توفرها هذه الجبال وكذلك وجود مصادر المياه على بعض مناطقها، لكن هناك أخرون يفضلون العيش على هذه الجبال من أجل مهنة أكثر خطورة، وهي جمع العسل من المنحدرات الصعبة للنحل البري على الجبال.

توضح صحيفة “سوث تشينا مورنينج بوست” الصينية أن جبال الهيمالايا تضم نوع من النحل العملاق يبلغ طوله 3 سم، يسمى أبيس دورساتا لابوريوزا، وهو يشكل مصدر هام لسكان الجبال في إقليم يونان اليوناني والتبت ونيبال.

تلفت الصحيفة إلى أن هذا النحل الذي يعد الأكبر من نوعه يصنع أقراص عسل ضخمة جدا، يصل قطرها إلى 2 متر، يشكلها على المنحدرات العمودية للجبال على ارتفاع 2500 متر من سطح البحر.

توضح الصحيفة أن أهالي المنطقة ينظمون رحلات خطيرة إلى هذه المنحدرات الجبلية ويخاطرون بحياتهم من أجل جلب هذا العسل الذي يقال أنه يجعل حياة من يتناولوه أطول.

وخلال عملية الحصول على العسل، يستخدم جامعو العسل الدخان من أجل صرف النحل بعيدا خلال فترة الجمع، لذا فإن كل مجموعة ينبغي أن تضم من 8 إلى 10 أشخاص.

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