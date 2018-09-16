“طرق دبي” تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من تركيب أجهزة رقابة عن بُعد للمركبات الثقيلة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من تركيب نظام الرقابة عن بُعد لكشف الأعطال في المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على 15 عاماً ومتابعة سلوكيات سائقي تلك المركبات على الطرق، عبر مركز خدمة سلامة المركبات في المنطقة الحرة بجبل علي. ويُعد المشروع أحد مشاريع الهيئة الداعمة لمبادرة “المدينة الذكية” التي أطلقتها حكومة دبي، ومواكباً للأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي والهيئة الرامية إلى تحسين مستوى السلامة المرورية والأمن على الطرقات من خلال الحد من حوادث المركبات الثقيلة، إلى جانب توفير خدمة نوعية إلى مالكي المركبات الثقيلة لمراقبة حركة المركبات وحالة وسلوكيات سائقيها بشكل لحظي.

وقال السيد عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن المرحلة الثانية من تطبيق النظام تأتي بعد المرحلة الأولى والتي استهدفت المركبات التي يتخطى عمرها عشرين عاما، وذلك ضمن خارطة طريق معتمدة لربط جميع المركبات الثقيلة المرخصة في الإمارة والبالغ عددها 52 ألف مركبة من خلال ثلاثة مراحل، موضحا بأنه سيتم تركيب نظام الرقابة عن بعد (Telematics Device) على المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على 15 عام عند تجديد رخصتها أو عند فتح رخصة جديدة، هذا ويتم تقديم خدمة تركيب النظام على مدار 24 ساعة وخلال جميع أيام الأسبوع، مع توفر إمكانية الوصول الى مواقع مشغلي شركات النقل بواسطة وحدات متنقلة بهدف توفير أقصى جودة من الخدمة وتسهيلاً للإجراءات. ويمكن الحصول على الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.rta.ae ، أو من خلال التواصل على رقم خدمة العملاء – خدمة سلامة المركبات 600560005 ، أو البريد الإلكتروني:VSS.Support@dt.ae ، أو زيارة مركز خدمة سلامة المركبات بمنطقة جبل علي الحرة. وتتيح الخدمة خاصية مراقبة عدد ساعات القيادة وسلوكيات سائقي المركبات الثقيلة على الطريق والتي تشمل (القيادة بتهور، التوقف المفاجئ، تزايد السرعة بصورة خطرة، تجاوز سرعة الطريق المحددة، الوقوع في حادث مروري، القيادة في أوقات او مناطق الحظر) وغيرها.

وأوضح آل علي: أن المرحلة الثانية من تطبيق الخدمة تستهدف 20,000 مركبة ثقيلة خلال عام من تاريخ البدء، وأن الخدمة تهدف إلى تصنيف مخاطر المركبات والسائقين وشركات النقل لتقليل العبء على كاهل الملتزمين واستهداف المركبات والسائقين غير الملتزمين بفاعلية أكبر، بالإضافة إلى تقنين عمليات استيقاف المركبات الثقيلة على الطرقات أثناء التفتيش الميداني وذلك بعد حساب درجة تصنيف خطورة السائقين باستخدام البيانات الآنية والواردة من نظام سلامة المركبات، والتي بدورها تسهم في تحسين سلامة النقل والمرور، والحد من الحوادث والوفيات الناجمة عنها بتكثيف الدور الرقابي، وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل، وتقديم خدمات حكومية جديدة من خلال تطبيق الأساليب الذكية التي تشمل التوجهات الجديدة في إنترنت الأشياء والبيانات إلى جانب تطبيقات للذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها بالأنظمة الالكترونية وربطها بمركز الرقابة الذكية بالهيئة والذي يساهم في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة.

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