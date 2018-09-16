2.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 8 مليون في “المركاض”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 2.3 مليار درهم، كان أبرزها رهون بقيمة قدرها 2 مليار و 239 مليون درهم من خلال 44 إجراء.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 54 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، منها 6 مبايعة للأراضى بقيمة 25 مليون درهم و 48 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 54 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة.

و قد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وثالثة فى ند الشبا الاولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة المركاض و أخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها5 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2 مليار و 239 مليون درهم منها 16 رهونات أراضى بقيمة 2مليار و 200 مليون درهم و 28 رهونات فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 2 مليار درهم وأخرى فى منطقة الرفاعه بقيمة 93 مليون درهم.

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