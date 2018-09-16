اكتشاف “أبو الهول” جديد جنوبي مصر

أعلنت مصر، الأحد، اكتشاف تمثال جديد لـ”أبو الهول” بمحافظة أسوان جنوبي البلاد.

ووفق بيان للآثار المصرية، تم اكتشاف “تمثال مصنوع من الحجر الرملي لأبو الهول”، أثناء عمليات البعثة الأثرية المصرية في معبد كوم أمبو بأسوان (جنوب).

ورجح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية (حكومي) أن “يرجع التمثال إلى العصر البطلمي (305 ق.م. – 30 ق.م) “

وأوضح البيان أن البعثة ستستكمل دراساتها الأثرية اللازمة على التمثال المكتشف لمعرفة المزيد من المعلومات عنه.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، أعلن محمد عبد العزيز، مدير عام آثار الأقصر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إنه تم اكتشاف تمثال جديد لأبي الهول، بطريق الكباش (أثري يربط بين معبدي الأقصر والكرنك/ جنوب)، مشيرا إلى أنه جار استخراجه، وهو ما لم يعلن عنه رسميا حتى الآن.

و”أبو الهول” تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، تقع النسخة المعروفة منه بمنطقة أهرامات الجيزة (غرب القاهرة)، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم.

يبلغ طوله 73.5 مترا، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 ق. م).

وتشهد مصر من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية؛ حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

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