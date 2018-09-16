شاهد بالفيديو | لحظة تدمير إعصار لحفل زفاف بالفلبين

تحولت لحظات الفرح والسعادة في حفل زفاف، إلى لحظات خوف وذعر سكنت قلوب الحضور والعروسين، وذلك بعد أن ضرب إعصار شديد حفل الزفاف في الفلبين.

فقد كانت أجواء الفرح تسيطر على الحاضرين وكان العريس راندي ماناويس 29 عاما، وعروسه جنيفر 28 عاما، يسيران بجوار بعضهما البعض، وكانت العروس تستعد لإلقاء الورد، وذلك قبل أن يضرب إعصار عنيف حفل الزفاف، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الحفل، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

هذا فيما رصد مقطع فيديو اللحظات الأخيرة، وظهرت العروس بابتسامتها المبهرة أثناء مرورها بصف من وصيفات الشرف في قاعة كابيتان موي بالفلبين، وبمجرد وقوفهم على منصة الرقص، تحولت ابتساماتهم إلى ذعر أثر سماعهم صوت رعد مخيف.

وبعد ثوان على صوت الرعد وانقطع التيار الكهربائي، لتغرق الغرفة في الظلام مع تحطم النوافذ في القاعة، وعشرات من الضيوف يهرعون للهرب، ويصرخون في خوف بينما يضرب الإعصار المكان، ويحطّم النوافذ.

ليتحدث راندي بعد ذلك قائلًا: “لقد حدث ذلك بسرعة. كان الجميع خائفون وكانت الأمور تتحرك بسرعة، ثم سمعنا الصوت وكان هناك وميض في المرايا، كما كان هناك تحطم كبير بالسقف وكان كل شيء أسود، وكانت زوجتي خائفة وكان الجميع يشعرون بالذعر”.

الجدير بالذكر أنه ضرب الإعصار مانكوت البلاد بالرياح التي وصلت سرعتها إلى 270 كيلومترا في الساعة وتصل سرعتها إلى 325 كيلومترا في الساعة (200 ميل في الساعة) وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية.

ولقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم جراء هذا الإعصار، كما تضرر ملايين آخرين بسبب الكارثة.

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