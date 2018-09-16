شاهد بالصور | شوارع الجداريات في إيطاليا

تحتل الجداريات ورسم الجرافيتي على الجدران في إيطاليا مكانة متميزة، ووسيلة تلقى اهتماما من أجل تجميل المدن، غير أن 5 مدن إيطالية تعطي اهتماما أكبر بهذا الفن الذي أصبح جزءا من شوارعها، والتي تعكس بطولات وطبيعة كل مدينة.

فمن ثورات راعي الغنم في سردينيا إلى جداريات الأبطال في ومبريا، وطرق القوس في إميليا رومانيا وراكبي الدراجات في لومباردي، فإن المدن الخمس تضم شوارع مذهلة سرية.

ويوضح موقع “ذا لوكال” الإيطالية أنه في الوقت الذي تتميز روما بأثارها الجميلة المذهلة، إلا أن مدن أخرى تعطي اهتماما كبيرا للشوارع بتزيينه بالجداريات ورسومات مذهلة.

ويشير الموقع إلى أن الفن أصبح جزءا من جمال الشوارع، ويكسبه روحا مميزة، تجعله بمثابة “جاليري” مفتوح بالعشرات من اللوحات والجداريات.

وفيما يتعلق بسريدينا، فبدأت حركة الرسم على الشورارع من ستينات القرن الماضي، مع ظهور حركة أناركية استغلت الشوارع للعمل السياسي، ومع خفوت هذه الحركات، أصبحت الشوارع مكانا للرسم وإظهار البهجة.

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