سباق شابين على كورنيش الفجيرة ينتهي في المحكمة

بواسطة / بتاريخ 2018-09-17 في 12:52 م /
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حكمت محكمة مرور الفجيرة بتغريم شابين 2000 درهم (1000 لكل واحد منهما)، إثر إدانتهما بالتسابق على شارع الكورنيش.

وكانت إحدى الدوريات المرورية في شرطة الفجيرة، أوقفت الشابين وهما يتسابقان بمركبتيهما ويجريان حركات استعراضية على الطريق.

وسجّلت العناصر الأمنية مخالفتين بحقهما، حول تعريض حياة الآخرين للخطر والتفحيط، ثم حولتهما إلى نيابة المرور، والتي أحالتهما إلى المحكمة المختصة.

ويذكر أن شرطة الفجيرة شكّلت فريقاً لضبط السائقين المتهورين والمستهترين بقواعد السير في مناطق الإمارة كافة.

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