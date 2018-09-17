شاهد بالفيديو | لحظة انفجار مبنى ضربه إعصار مانجكوت

نشرت صحيفة “مترو” البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار مبنى ضربه إعصار مانجكوت، لدرجة أنه ظهر فى الفيديو كان المشهد نتيجة انفجار وضخم، بحسب وصف صاحب الفيديو.

ذكر أن إعصار مانجكوت اجتاح هونج كونج، بعنف أسفر عن تمايل ناطحات السحاب واقتلاع الأشجار من جذورها وتعطل الطرق الرئيسية في طريقه إلى البر الرئيسي الصيني بعد أن قتل ما لا يقل عن 49 شخصا في الفلبين حيث أنزل بقطاعها الزراعي خسائر فادحة.

وقالت صحيفة (تلجراف) البريطانية في نسختها الإلكترونية إن أكبر عاصفة في العالم هذا العام أسفرت عن خسائر فادحة في جزيرة لوزون الرئيسية بشمال الفلبين بعدما اقتلعت الرياح العاصفة الأشجار من جذورها وبعد أن أسفر الهطول الغزير للأمطار عن انهيارات أرضية فادحة.

وأضافت أن عددا من قتلوا جراء العاصفة في الفلبين حسبما أعلنت الشرطة اليوم 49 مع اكتشاف جثث مزيد من ضحايا الانهيارات الأرضية.

وفي هونج كونج، أصدرت هيئة الأرصاد أكبر تحذير من العاصفة التي اجتاحت المدينة بسرعة بلغت 145 ميلا في الساعة.

ومع مرور العاصفة جنوبي هونج كونج اقتلعت الأشجار وتعطلت الطرقات وتحطمت النوافذ في الأبراج السكنية بينما تمايلت ناطحات السحاب المصممة لذلك لمواجهة العواصف العنيفة.

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