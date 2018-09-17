ساري: أزار يمكنه خطف لقب الهداف من صلاح وكين وأجويرو

بواسطة / بتاريخ 2018-09-17 في 12:52 م /
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يعتقد ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أن لاعبه إدين أزار يمكنه خطف جائزة هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم من أبرز مهاجمي المسابقة.

وقال ساري عندما سئل عما اذا كان يتوقع تسجيل أزار لعدد أهداف أكبر من صلاح وكين وأجويرو “نعم اعتقد ذلك”.

وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة مترو “”تحدثت مع أزار وقلت له إنه يمكنه تسجيل 40 هدفا في الموسم، فقط عليه تحسين بعض الأمور، لكنه يمكن أن يفعل ذلك”.

النجم البلجيكي يتصدر هدافي المسابقة بعد مرور 5 جولات برصيد 5 أهداف، مقابل 3 لأجويرو و2 لكل من صلاح وكين.

وأتم المدرب الإيطالي “لو شاهدت مباراة كارديف سيتي ستقول إن أزار صدق كلامي”.

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