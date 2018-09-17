محمد الكوس : «النصر» غير مقنع .. لا إدارة ولا مدرب ولا لاعبون

قال محمد الكوس القطب النصراوي ولاعب العميد السابق أن الفريق أصبح في حالة غير مرضية للغاية على الرغم من الوعود المتواصلة في أن يكون الفريق في أفضل حالاته ويعود من جديد إلى من البطولات، لكن في كل مرة يحدث عكس المتوقع، لافتاً إلى أن ما يحدث لفريق النصر غير مقنع للغاية، سواء من ناحية الإدارة أو المدرب أو اللاعبين أنفسهم.

وتساءل الكوس: «كيف يعود المدرب يوفانوفيتش مرة أخرى بعد اقالته ؟، هل من المعقول أن نقيل مدربا ثم نعيده مرة أخرى، أين الوعود بتأسيس فريق قوي قادر على المنافسة؟، لقد تواجد المدرب في فترته الأولى ما يكفي بتأسيس الفريق لكن هذا لم يحدث، وعقب إقالته يعود مرة أخرى!!

وأضاف: ما يحدث في«العميد» غير مقنع.. لا إدارة ولا مدرب ولا لاعبين، جميع الفرق قامت بتغيير لاعبيها إلى الأفضل خاصة الأجانب، عدا فريق النصر تعاقد مع لاعبين لم يقدموا أي مردود رغم الهالة الكبيرة التي أحاطت بهم لكن في النهاية لم يكن الأداء ولا المستوى مقنعا.

وعن رؤيته لخروج الفريق من أزمته قال الكوس: للأسف الحلول التي تقدم لا تقنع أحدا من المسؤولين فما الفائدة إذن من طرح الحلول التي«لاتعجب»،الأهم في الوقت الحالي أن تعترف بالخطأ وهذا أمر ليس عيباً، لأن الرياضة لا يوجد فيها مجاملة على حساب أي أمر آخر.

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