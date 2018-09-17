قراصنة يخترقون شفرة برامج الاتصال المجانية مقابل 40 درهم !

يتحايل مستهلكون على حظر شركات الاتصالات لتطبيقات المكالمات المجانية على الهواتف الذكية بفك شفرة الحظر مقابل 40 درهماً شهرياً بالاستعانة بقراصنة محترفين وتأتي طريقة فك شفرات البرامج عبر إرسال اسم مستخدم وكلمة سر محددين لفتح برنامج الـ «في بي إن»، والذي يخترق بدوره الحجب الذي تفرضه شركات الاتصالات، ما يتيح تشغيل نحو خمسة برامج مجانية متاحة هي سكايب وواتساب وماسنجر وإيمو وفايبر.

وفي حين يكلف فك شفرة الحظر المستهلك 40 درهماً شهرياً عن كل البرامج، تتراوح تكلفة البرامج الواحد الذي يتيحه المشغلون بين 50 و100 درهم في الشهر، ويوفر القراصنة للمتعاملين معهم خدمة الدفع عن بعد من خلال تحويل المبلغ المطلوب رصيداً إلى رقم محدد يتلقى بعدها العميل كلمة سر واسم مستخدم تتجدد بشكل شهري بعد عملية الدفع.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات استمرار حصر تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر التطبيقات بمشغلي الاتصالات المصرح لهم شركتي اتصالات ودو مشيرة إلى أن الشركتين صاحبتا القرار فيما يتعلق بطرح الباقات التي تتناسب مع معاييرها وفقاً للسياسات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن.

وتركت الهيئة مجال التعاون مع شركات تطبيقات واتساب وسكايب مفتوحاً أمام المشغلين، مشيرة إلى أن تقديم الخدمة ذاتها من أي جهة أخرى غير مرخصة في الدولة يعد نشاطاً ضمن دائرة محتوى الإنترنت المحظور.

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