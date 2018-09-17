شاهد بالصور | حيدر باد .. مدينة الوجوه المتعددة في الهند

مدينة التناقضات والمائة وجه، من الأحياء الفقيرة إلى الأحياء الفخمة، من التوك توك إلى السيارات الفخمة والمترو ذات التكنولوجيا العالية، ومن الأسواق الشعبية إلى مدينة التكنولوجيا، أنها حيدر أباد، عاصمة التكنولوجيا في الهند.

يوضح موقع “ذا برينت” الهندي أن العاصمة التكنولوجية للهند، حيدر أباد، تضم العديد من الأوجه المختلفة، فمن الأسواق الشعبية إلى الفنادق الفخمة والمطاعم المذهلة، فهذه المدينة التي تعد وادي السليكون في الهند، وبين قائمة أهم الأماكن التكنولوجية في العالم، هي لها وجه أخر، بأحيائها الشعبية التي تبدو فقيرة.

حيدر أباد عي عاصمة ولاية تيلاجانا في جنوب الهند، وتضم العديد من المطاعم والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مواقع تاريخية مثل قلعة جولكوندا، ومسجد شارمينار، الذي يعودإلى القرن السادس عشر، ويشتهر بأقواسه الأربعة التي تدعم منارته.

وكانت المدينة مركزا تجاريا هاما نظرا لموقعها المتميز، هذا الموقع ساهم في أن تتحول مركز تكنولوجي هام في العصر الحاديث، لتصبح وادي “سيلكون فالي” في الهند.

الأمر ليس غريبا، إذ أن أكبر مقر لجوجل خارج الولايات المتحدة يقع في هذه المدينة، كما أن مايكروسوفت وفيسبوك ودلويت وأوراكل، بنو مقرات ضخمة لهم في هذه المدينة.

هذا الإقبال التكنولوجي على المدينة، دفع الحكومة بالتعهد لتخصيص 6,3 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من أجل تطوير البنية التحتية لها.

كل هذا جعل المدينة بوجهين، فهي المدينة التاريخية بأحيائها الشعبية الفقيرة التي تستخدم التوكتوك كوسيلة للتنقل، وأسواقها الشعبية التي ينعكس منها الفقر، وبين هذه المقرات الحديثة التي تبنى فيها.

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