بلدية أبوظبي تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل لشاطئ البطين

تواصل بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة أعمال الصيانة والتأهيل لشاطئ البطين والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها %98.75 ،حيث انطلقت هذه الأعمال في شهر إبريل 2018 .

ويأتي هذا المشروع حرصا من بلدية مدينة أبوظبي على رفع نسبة رضا زوار شاطئ البطين والتي تعد من ضمن أهم أولوياتها من خلال توفير كافة الخدمات لمرتادي مرافق الشاطئ بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأفادت البلدية أن المشروع شمل استبدال بلاط المشاة على امتداد الشاطئ، واستبدال سور سعف النخيل لشاطئ البطين العام، وتزويد شاطئ السيدات بسور سعفي جديد، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة التصاميم للوحات التعريفية والإرشادية للزوار، على أن يتم استبدالها نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومن منطلق توفير خدمات تلبي جميع احتياجات أفراد المجتمع بمختلف فئاته تم إنشاء ممرات لأصحاب الهمم في كلا الشاطئين، وذلك بهدف تحقيق السعادة لهم ووصولهم بكل يسر وسهولة إلى جميع مناطق الشاطئ .

وكشفت بلدية مدينة أبوظبي أن شواطئ أبوظبي تشهد إقبالا منقطع النظير من المواطنين والمقيمين والسياح وزوار أبوظبي نظرا للخدمات المتقدمة التي توفرها شواطئ أبوظبي والمتطابقة مع أفضل المعايير العالمية من حيث بيئة الشواطئ النقية ومياهها الصافية، وخدمات الأمن والسلامة، والطبيعة الساحرة لشواطئ أبوظبي.

وأكدت البلدية أن شاطئ البطين في أبوظبي استقبل منذ يناير الماضي وحتى نهاية أغسطس أكثر من 912 ألف زائر .

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي حققت الصدارة على مستوى الشرق الأوسط برفعها شارة العلم الأزرق على شاطئـــي الكورنيش والبطين، وشاطئ البطين للسيدات، وشاطئ اللاجون بأبوظبي وهو امتياز يؤكد عالمية المعايير والخدمات المقدمة على شواطئ أبوظبي ما جعلها وجهة أكيدة ومفضلة لكل من يقصد أبوظبي زائرا أو مقيما.

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