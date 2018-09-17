“تسجيل” تفتتح مركز خدمة جديد في الشارقة

افتتحت “تسجيل”، بالتعاون مع شرطة الشارقة، أحدث مراكزها لخدمات فحص وتسجيل المركبات في منطقة أبو شغارة بالشارقة. ويتضمن الموقع الجديد مجموعة واسعة من المرافق التي تتيح لهم استكمال عمليات فحص وتسجيل المركبات بسهولة وسلاسة. ويستقبل المركز عملاءه من السبت من الخميس بين الساعة 7 صباحاً و9 مساءً.

يذكر أن “تسجيل” قدمت خلال نحو عقدين من الزمن، مجموعة متكاملة من خدمات المركبات، ويأتي التوسع الأخير في الشارقة ضمن إطار رؤية طويلة الأمد تهدف إلى إيلاء الأولوية القصوى لراحة المتعاملين، والعمل دائماً على تقديم خدمات جديدة تلبي متطلبات المجتمع المحلي.

وفي معرض تعليقه على هذا الافتتاح، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “اينوك”: “نحن ملتزمون بتوسعة شبكة خدماتنا في دبي وخارجها وتعزيز حضورنا في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي افتتاح مركز الخدمة الجديد في الشارقة ضمن جهودنا الرامية إلى توفير خدماتنا على نطاق أوسع، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في تقديم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع أعلى معايير الجودة والتميّز.”

تجدر الإشارة إلى أن “تسجيل” تضطلع بكافة الفحوصات الإلزامية المطلوبة لاستكمال تسجيل المركبات، ولديها حالياً 15 فرعاً وثلاث وحدات متنقلة لفحص المركبات، تتواجد في مناطق مختلفة في دبي، والشارقة، وخورفكان، والذيد، وحتّا. وجميع هذه الفروع مجهزة بأحدث الأجهزة والآليات المتخصصة بفحص السيارات وكشف أعطالها. وتُدار هذه المراكز والفروع من قِبَل كوادر خبيرة ومحترفة، تعمل على تقديم النصح والمشورة التقنية لأكثر من مليون متعامل من سائقي المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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