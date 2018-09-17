الأبيض الشاب يُدشن معسكره الداخلي بمشاركة 25 لاعباً

دشن منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة أمس معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا للفترة من 18 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2018 بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً .

وعلى ملعب ذياب عوانة بالخوانيج أدى الأبيض الشاب أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدرب لودفيك باتيللي وجهازه المعاون ، حيث شملت على تدريبات اللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية والفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين بعد مشاركتهم في بطولة تايلند الدولية الودية .

وسيخوض الأبيض الشاب في معسكره الحالي الذي سيستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي يومي 24 و 26 سبتمبر بملعب ذياب عوانة .

وكان الأبيض الشاب اختتمم وبنجاح مشاركته في البطولة الدولية الودية والتي أقيمت في بانكوك للفترة من 3 إلى 11 سبتمبر، وحقق فيها المركز الثاني بعد المنتخب الأردني الذي تمكن من إحراز لقب البطولة التي شهدت مشاركة أربعة منتخبات هي تايلند والصين إلى جانب منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني ولعبت بنظام الدوري من دور واحد .

وقدم لاعبونا عروضاً جيدة ومستوى فني وبدني متقدم، حيث تمكن الأبيض الشاب من تحقيق انتصارين الأول على المنتخب الصيني بهدف دون مقابل، والثاني على المنتخب التايلندي بذات النتيجة، وخسارة من نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن البرنامج المعد للمنتخب من قبل الجهاز الفني والمعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة لتوفير أفضل أجواء التحضير والإعداد قبل المشاركة في النهائيات .

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعباً هم : سهيل عبد الله المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح عمر، فارس خليل محمد، يوسف علي بخيت (الوصل)، طحنون حمدان الزعابي، فهد محمد يوسف الحمادي، منصور إبراهيم الحربي (الوحدة)، خالد محمد البلوشي، سعود عبد الرحمن المهري، سعيد يوسف العامري (العين)، أحمد عبد الله جميل، رائد رضا، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، عبد الله عبد الرحمن النقبي، (شباب الأهلي دبي)، سعيد عبيد الكعبي، سلطان سعيد مهبوب الشارقة، راشد سالم، عمر سعيد محمد (حتا)، أحمد فوزي جوهر، سالم خيري أحمد (الجزيرة)، يعقوب يوسف عبدالله (الإمارات)، ماجد راشد سلطان، فهد باروت عثمان (اتحاد كلباء).

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