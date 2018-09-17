481 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 8 مليون درهم فى “ند الشبا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 481 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 145 مبايعة بقيمة 274 مليون درهم، منها 47 مبايعة للأراضى بقيمة 152 مليون درهم و 98 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 122 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة فى الخوانيج الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الوصل و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 207 مليون درهم منها 23 رهونات أراضى بقيمة 184 مليون درهم و 19 رهونات فلل وشقق بقيمة 23 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 56 مليون درهم وأخرى فى منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 42 مليون درهم.

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