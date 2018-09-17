متطوعون من الدولة يبنون مدرسة في السنغال

أعرب سكان قرية “تسيت بوليه” في السنغال عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة دبي العطاء ومتطوعيها، وذلك لمساهمتها في وضع حجر الأساس لمدرسة جديدة في القرية سيستفيد بها 60 تلميذاً، و60 فرداً من البالغين الأميين و300 من أفراد المجتمع .

وقد سافر خلال الأسبوع الماضي ثلاثة عشر متطوعاً من الدولة إلى السنغال للمشاركة في عمليات بناء المدرسة حيث دفعهم شغفهم للعمل التطوعي إلى تكريس وقتهم وطاقتهم من أجل قضية نبيلة .

.وشارك المتطوعون في عمليات البناء من خلال المساعدة في أعمال الحفر والرفع وضخ المياه ومزج الخرسانة وربط حديد التسليح وصنع ووضع الطوب كما أُتيحت لهم فرصة مشاركة أفراد المجتمع المحلي في ورش تعليمية ثقافية مباشرة .

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: “نحن سعداء بالاستجابة الواسعة التي نتلقاها من المجتمع الإماراتي كل عام للمشاركة في مبادرة التطوع حول العالم ونحن فخورون بروح العمل التطوعي التي تتجذر في أعماق المجتمع الإماراتي بهدف التأثير بشكل إيجابي على حياة الآخرين حول العالم .

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