“النصر” يبرم أقوى صفقة في دوري الخليج العربي

بواسطة / بتاريخ 2018-09-17 في 6:57 م /
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يتوقع ان يعلن نادي النصر خلال الساعات القليلة القادمة عن التعاقد رسمياً مع اللاعب الإسباني ألفارو نيغريدو، قادماً من نادي بيشكتاش التركي في صفقة تعد الأقوى في دوري الخليج العربي لهذا الموسم 2018-2019.

وذكر مصدر  أن اللاعب وصل مساء أمس إلى دبي واجتاز الفحص الطبي بنجاح صباح اليوم الاثنين وبدأ النادي في إجراءات تسجيله رسمياً في اتحاد الكرة للحاق بمباراة العين القادمة، وسيتم الإعلان رسمياً عن التعاقد بمجرد الانتهاء من التسجيل الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

ويذكر أن اللاعب نيغريدو 33 عاماً من الأسماء الشهيرة والمعروفة في الكرة الأوروبية إذ مثل أندية كبيرة مثل ريال مدريد واشبيليه وفالنسيا ومانشستر سيتي، فضلاً عن تواجده في المنتخب الإسباني كمهاجم أساسي في العديد من المباريات الدولية، وقدرت وسائل إعلامية أوروبية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 7 ملايين يورو.

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