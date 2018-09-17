مايكروسوفت ستطلق أجهزة Surface باللون الأسود مطلع أكتوبر

لم يبقى سوى أسبوعين على حدث مايكروسفت في الثاني من أكتوبر المقبل في نيويورك، جيث أفادت بعض المصادر إلى أن عملاقة البرمجة ستعيد الحياة للون الأسود في أجهزتها، فسوف تطلق سلسلتها القادمة من علامتها surface باللون الأسود، على خلاف نسختها السابقة التي أطلقتها باللون الفضي، وأكد موقع Thurrott الخبر كون الشركة ستقوم بتحديث على لابتوب Surface وSurface Pro وإطلاقهما باللون الأسود.

وقد نشر موقع MySmartPrice عدداً من الصور بشكل حصري للابتوب surface 2، وتظهر الصور المظهر الخارجي للجهاز، دون ذكر أي مواصفات داخلية للابتوب الجديد، حيث قال الموقع أنه لم يتوفر لحد الآن أي معلومات بخصوص التحديثات ومواصفات Surface 2 الداخلية، بالإضافة إلى كون Surface Pro سيتمتع باللون الأسود أيضاً.

وقد دعت الشركة خلال مؤتمر إعلانها عن نسخة Windows 10 octorer 2018 update في السابع من سبتمبر الماضي، لمؤتمر إطلاق أجهزة Surface القادم حيث تضمن الدعوة عبارة “لحظة من وقتك”، ونتركم الآن مع صور لـ Surface 2 من تلك اللحظة:

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