شاهد بالصور | صناعة الدمى اليدوية في الصين

تشتهر الصين بصناعات اليدوية التي ترصد تاريخ ورموز الدولة وكذلك تقاليدها الممتدة لآلاف السنين، ومن بين هذه الصناعات، صناعات الدمى، وخاصة الدمى المصنوعة من العجين.

توضح وكالة “شينخوا” الصينية أن صناعة دمى العجين تلقى انتشارا واسعا في الصين لاسيما وأنها أحد التقاليد الهامة الموروثة في البلاد، فخلال العديد من الاحتفالات تلجأ ربات البيوت وبعض المحلات إلى صناعة هذه الدمى باستخدام عجين الدقيق ثم تلوينها، في أشكال فريدة تعبر عن كل مناسبة.

تشير الوكالة إلى أن هذه الدمى التي يطلق عليها “موديلات العجين” هي نوع من الفنون الشعبية الواسعة الانتشار في الصين، لاسيما في القرى.

تقوم السيدات بتشكيل هذ العجين في رموز لطيور أو أشكال شخصيات، وبعد تجفيفها، تقوم بتلوينها بألوان متعددة وزاهية.

إلى جانب هذه الدمى المصنوعة من العجين، فهناك أخرى مصنوعة من القماش، والتي تنفذها ربات البيوت من أجل المهرجانات أو لكسب المال، وذلك بالمزج بين أقمشة بألوان زاهية وخيوط تزينها.

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