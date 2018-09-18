رأس الخيمة | الغيرة المفرطة على الزوج تقود سيدة للمحكمة

تتداول محكمة الجنح في رأس الخيمة يوم الـ 26 من سبتمبر الجاري، قضية سيدة متهمة بالتعدي على خصوصية زوجها من خلال التجسس على هاتفه المتحرك، ونقل محتوياته من الصور والمحادثات إلى هاتف آخر.

وكان الزوج تقدم نهاية أغسطس الماضي بشكوى لدى الشرطة، ذكر فيها تجسس زوجته على هاتفه بدافع الغيرة المفرطة، مبيناً أنها تستغل نومه لتفتح هاتفه خلسة، ثم تنقل الصور والمحادثات إلى هاتفها الخاص لإطلاع أشقائها على جميع خصوصياته.

واستدعت الشرطة الزوجة لإجراء التحقيقات الأولية، ثم أحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها إلى المحكمة المختصة التي حددت الموعد المذكور للتداول في القضية، وذلك بعد أن استمعت إلى طلبات الزوج وأقوال الزوجة التي أكدت فيها عدم صحة الاتهامات.

وأشارت المتهمة إلى أن زوجها سمح لها بفتح هاتفه والاطلاع على محتوياته ليطمئنها، بعدما اكتشفت في وقت سابق مراسلاته مع نساء أخريات.

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