تيغالي في معسكر الأبيض المقبل باعتباره «إماراتياً»

ينضم محترف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي إلى معسكر منتخب الإمارات المقبل في إسبانيا باعتباره لاعباً إماراتياً.

وأكد مصدر مقرب من الاتحاد انضمام اللاعب للمعسكر القادم بعد الانتهاء من أجراء منحه الجنسية الإماراتية قريباً.

ويأتي تجنيس المهاجم الأرجنتيني (33 عاماً)، على حد قول المصدر، لدعم خط هجوم الإمارات، والذي يتأهب للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات يناير المقبل.

وكشف المصدر عن أن لاعب الجزيرة خلفان مبارك، وقائد الوحدة إسماعيل مطر من ضمن الأسماء التي ستنضم إلى معسكر المنتخب المقبل في إسبانيا، مرجحاً استدعاء حارس مرمى فريق الوحدة محمد الشامسي إلى المنتخب الأول.

وأكد أن الأخبار التي راجت أخيراً حول تجنيس لاعب شباب الأهلي دبي سابقاً السنغالي ماكيت ديوب إشاعة، مستبعداً أيضاً تجنيس لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، لعدم استيفائه الشروط المطلوبة.

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