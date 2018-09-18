كلوب: ندرك قوة سان جيرمان.. لكن لن نتنازل عن الفوز

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى صعوبة المباراة التي يدخلها أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويستضيف ليفربول نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عن باريس سان جيرمان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “هو واحد من الأندية المنافسة على صدارة المجموعة. الجميع يعرف مدى جودته”.

وأضاف “لقد أحضروا كل شيء للذهاب أبعد ما يكون في دوري الأبطال، لاعبين ومدرب على أعلى مستوى. نحن ندرك ذلك. نريد الفوز بالمباراة فقط”.

وأوضح كلوب أن حالة البرازيلي روبيرتو فيرمينو تحسنت، إلا أنه لم يؤكد جاهزيته لخوض اللقاء من عدمها.

وصرح قائلا “حالته أفضل بكثير. رأينا جميعاً الإصابة وشعرنا بقلق كبير. لا أعرف في الوقت الحالي هل سيكون جاهزاً لخوض المباراة يوم الثلاثاء أم لا”.

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