شاهد بالصور | الحياة في البوسنة والهرسك

رغم الحرب التي لا تزال تترك جرحها غائرا على المباني وأوجه المواطنين فيها، إلا أن البوسنة والهرسك يتميزان بطبيعة ذات جمال مذهل وتمازج بين معيشة الشعب فيها مع هذه الطبيعة.

البوسنة والهرسك هي دولة تقع في شبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا، وتتميز هذه الدولة بقرى تعود إلعصور الوسطى، وأنهار وبحيرات مذهلة وجبال الألب الجنوبية.

عاصمتها سراييفو، والتي تضم الحي القديم الذي يحمل اسم “باشكارسيجا، ويضم الكثير من المعالم بينها مسجد جازي هوسرف بي الذي بني في القرن السادس عشر، أبان الحقبة العثمانية.

كما تضم كوبري لاتين، الذي كان موقع اغتيال فرانز فيرديناند، ولي عهد النمسا، تلك الحادث الذي أشعل الحرب العالمية الأولى.

غير أن البلد عاشت مأساة أنسانية خلال الفترة بين 1992 وحتى 1995 عقب سقوط فيدرالية يوغسلافيا، إذ شنت صربيا هجوما عليها كما دعمت ميلشيات مرتزقة لمنع البوسنة والهرسك من الانفصال عن يوغسلافيا، ولا تزال معالم هذه الحرب المدمرة باقية حتى الآن.

غير أنه بعيدا عن هذه الحرب، فالبوسنة والهرسك تضم طبيعة مذهلة وحالة تعايش رائعة بين أهاليها وهذه الطبيعة المذهلة.

هذه الطبيعة جعلت من قطاع السياحة هو مصدر الدخل الثالث في هذه الدولة التي تشق طريقها نحو وضع اقتصادي قوي، بحسب موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير.

يشير الموقع إلى أن الشعب هناك يبدو سعيدا الآن، فعلى الرغم من انتشار الفقر وعلامات الحرب التي لا تزال مرئية، إلا أن الطبيعة فرصة لإعطاء الشعب تعويضا نفسيا.

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