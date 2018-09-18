شاهد بالفيديو | حاول اختبار قميص واقي فأصاب نفسه !

أصيب مقاتل روسي محترف بجروح خطيرة، بعد إطلاق النار عمدًا على بطنه، في حين كان يبدأ في تسجيل اختبار سترة مضادة للرصاص بأوكرانيا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، وصفت الواقعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنها مميتة، والتي وقعت في منطقة دونباس، بشرق أوكرانيا.

ويبين الفيديو الرجل الشاب الذي يطلق عليه دوموفوي، وهو يرتدي قميصا واقيا للرصاص، ويعمر مسدسه الآلي المتطور أمام أصدقائه.

في هذه الأثناء يشير مختبر القميص الواقي الذي تستخدمه القوات الروسية بالمسدس نحوه، ويطلق النار على معدته.

وبعد إطلاق النار يسقط المختبر على ركبتيه في ألم رهيب دفعه إلى إلقاء المسدس جانبًا وظل يمسك معدته بيده اليسرى في إشارة الى إصابته بجرح خطير.

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