تويتر تُعيد “التايم لاين” لشكله السابق تبعًا لوقت التغريدات

عندما بدأنا استخدام تويتر، كانت التغريدات تُعرض بشكل متتالي بناءً على وقت نشرها لتظهر كالخط الزمني الحقيقي، لكن بشكل مفاجئ قامت تويتر بتغيير ذلك قبل عامين تقريبًا، لتتحول التغريدات المهمة بالظهور في المقدمة عند فتح صفحة الشبكة أو التطبيق.

وبالرغم من أن هذا الأمر له مزاياه، إلا أن المستخدمين في غالبيتهم كانوا يرون التغيير لا يناسب المكان، ويبدو أن الشركة استمعت أخيرًا لذلك وقررت العودة للشكل القديم مرة أخرى، لكن مع خيارات أكبر للمستخدم بالتحكم بما يراه.

خلال الفترة الماضية، كانت التغريدات المهمة من غير المتابَعين، أو من أشخاص متابَعين تظهر في بداية الصفحة، كما كانت هناك إشارات في حال قام أحد المتابَعين بالإعجاب أو التفاعل مع شخص أخر، وهو الأمر الذي يملئ الخط الزمني “تايم لاين” بأشياء لا تهم.

وتقول الشركة أن التغيرات الجديدة ستبدأ بالظهور لبعض المستخدمين حاليًا، ثم ستظهر بشكل كامل خلال الفترة القادمة، وللتحكم بظهور الخط الزمني، ما عليكم سوى الذهاب إلى الضبط واختيار تفضيلات المحتوى، ومن ثم تحديد الشكل.





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