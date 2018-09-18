اتحاد الكرة : لن نتردد في دعم المنتخب الأول بأي لاعب متوافق مع المعايير

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها الدوري في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة سعادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة ، وبحضور راشد الزعابي وهشام الزرعوني وحسن عبدالوهاب أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والدكتور حسن سهيل وعبدالله علي عضوي اللجنة إلى جانب عبيد مبارك مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية وحسن فهد سكرتير تنفيذي مقرر اللجنة وسالم النقبي رئيس قسم الإعلام الرقمي والمسؤول الإعلامي عن المنتخبات الوطنية .

وشهد الاجتماع أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخبين الأول والأولمبي جانبا من الاجتماع . حضر من جانب المنتخب الأول عبدالله صالح مشرف المنتخب وعبيد هبيطة مدير المنتخب والمدير الفني للمنتخب ألبيرتو زاكيروني ، فيما مثل المنتخب الأولمبي مترف الشامسي مشرف المنتخب والمدرب سكورزا .

وقال سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بتحضيرات منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات المقبلة ، حيث تم مناقشة التقرير المقدم من الجهاز الإداري والفني للمنتخب الأول عن معسكري النمسا وإسبانيا استعداداً لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 و متطلبات معسكر شهر أكتوبر المقبل الذي سيقام للفترة من 6 إلى 16 ، كما اطلعت اللجنة على التفاصيل الخاصة بالمباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال المعسكرين والتي كانت مع منتخبات متوسطة المستوى بناء على طلب الجهاز الفني بحيث تكون المباريات بشكل متدرج لتطبيق عدد من الخطط وأساليب اللعب على أن يشهد معسكر أكتوبر مباراتين مع منتخبات ذات تصنيف متقدم في الفيفا وهي فنزويلا الذي يأتي في المرتبة 31 عالميا وهندوراس 61 عالمياً .

وأضاف إلى أن اللجنة أكدت التزام الجهاز الفني للمنتخب الأول بالتجمع خلال أيام الفيفا فقط والتي لا تتجاوز مدتها أسبوعين وهو الأمر الذي يراعي وبشكل كبير ظروف الأندية ومنح الأولية لمسابقة دوري الخليج العربي الذي يعد محطة مهمة لتجهيز اللاعبين للمستوى الدولي .

وتابع بن هزام حديثه قائلاً أن التصريحات التي أدلى بها مدرب فريق العين زوران ماميتش حول عدم سعادة لاعبي فريق العين أثناء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني وهبوط مستواهم خلال مباريات الدوري بعد فراغهم من معسكرات الأبيض مباشر لم تكن دقيقة خاصة وأن كافة اللاعبين الذين يشاركون في صفوف المنتخب من كافة الأندية دائماً ما يكونون في قمة السعادة لعدة أسباب , أهمها ارتداء قميص المنتخب الوطني الذي يُعد حلما لكل لاعب لتمثيل الكرة الإماراتية في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والعالمية , إلى جانب أن تجمعات المنتخب الداخلية أو الخارجية يتم اختيارها وفق احتياجات المنتخب سواء من مقر الإقامة وملاعب التدريب والمباريات بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني والذي يتناسب مع كل مرحلة .

وحول مسألة مشاركة بعض اللاعبين لأوقات محدودة خلال المباراتين الأخيرتين أمام ترينيداد وتوباغو ولاوس ، فإن الجهاز الفني للمنتخب أعلم باختياراته للتشكيلة التي يسعى من خلالها لخلق التوليفه المناسبة ومشاهدة أكثر من لاعب بأماكن مختلفة وتطبيق أكثر من طريقة وأسلوب لعب .

وأشاد بن هزام بالدعم المتواصل من نادي العين الذي يعد رافداً أساسياً لكل منتخباتنا الوطنية مع بقية الأندية التي تُقدم عناصر متميزة لصفوف منتخباتنا الوطنية .

وعن المنتخبات التي سيواجها المنتخب في معسكر نوفمبر أوضح بن هزام أن اتحاد الكرة تلقى عدد من الموافقات من اتحادات مختلفة مع منتخبات وسيتم اختيار الأنسب حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني .

وحول تجنيس محترف نادي الوحدة سبيستيان تيجالي وإمكانية ضمه للمنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا أكد بن هزام أن اتحاد الكرة ليس جهة اختصاص بمنح الجنسية إلا أننا لم نتردد في دعم المنتخب بأي لاعب تتوافق فيه الشروط والمعايير ويتم اختياره من قبل الجهاز الفني للمنتخب .

وبالنسبة للمنتخب الأولمبي قال بن هزام أن اللجنة ناقشت التقرير المقدم من الجهاز الإداري والفني للمنتخب الأولمبي والخاص بالمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكرتا وتوج فيها المنتخب بالميدالية البرونزية ، حيث أشادت اللجنة بالعمل الذي قام فيه أعضاء البعثة من إداريين وفنيين ولاعبين إلى جانب استثمار النتائج التي تحققت ومواصلة العمل ووضع البرنامج المناسب للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل على اعتبار أن أغلب العناصر التي شاركت في الآسياد من مواليد 97 ستكون حاضره مع المنتخب في الفترة المقبلة .

وعن استعدادات منتخب الشباب لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي ستقام في جاركتا الشهر المقبل أوضح بن هزام أن اللجنة ناقشت برنامج الإعداد ، حيث أشادت بالتحضيرات وبالنتائج التي حققها المنتخب خلال المباريات الودية التي خاضها طوال فترة التجمعات والمعسكرات الماضية آخرها البطولة الدولية الودية التي أقيمت في بانكوك واحتل فيها المنتخب المركز الثاني .

وأعلن أن اللجنة قررت تكليف راشد الزعابي وحسن عبدالوهاب عضوا مجلس الإدارة لمرافقة المنتخب في النهائيات .

كما اطلعت اللجنة على طلب المشاركة في دورة دولية ودية لمنتخب الناشئين تحت 15 سنة في إيطاليا بشهر إبريل المقبل ، حيث تمت الموافقة على المشاركة .

وناقشت اللجنة كذلك بيان مخالفات اللاعبين خلال تجمعات منتخبات المراحل السنية الداخلية والخارجية والمقدمة من الأجهزة الفنية والإدارية ، حيث أوصت بتطبيق العقوبات حسب لائحة المنتخبات والشؤون الفنية والتي تم توزيعها على الأندية قبل فترة .

وفي ختام حديثه أكد بن هزام حرص اتحاد الكرة على مواصلة العمل الجاد في تحضير منتخباتنا الوطنية لكافة الاستحقاقات المقبلة من أجل تحقيق النتائج المطلوبة .

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