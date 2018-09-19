خليجي يهدد زوجته بالقتل إذا لم تغادر المنزل !

بواسطة / بتاريخ 2018-09-19 في 11:52 ص /
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هدد موظف خليجي (43 عاماً) زوجته بالقتل إذا لم تغادر البيت، فيما قام بطردها إلى بيت أبيها بعد أن سبها واعتدى عليها بالضرب متسبباً لها بعاهة مستديمة، إثر مشادة كلامية بينهما في إحدى ليالي رمضان الماضي.

وأظهرت التحقيقات أن المجني عليها بحسب شهادتها، كانت بمنزل الزوجية وقت حدوث الواقعة، وأثناء حديثها مع زوجها «المتهم» تطور الحديث إلى مشادة كلامية قام على أثرها بإحضار علاقة الملابس واعتدى عليها بالضرب، وعندما سمع أحد أبنائها صوتهما المرتفع خرج مهرولاً من غرفته واتجه إلى غرفة والديه وسارع بالفصل بينهما، ومنع أباه من ضرب أمه، حينما كان يسبها بألفاظ جارحة، ويهددها بالقتل إذا لم تغادر إلى بيت أبيها في الحال، وبالفعل انصاعت لرغبته وغادرت.

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