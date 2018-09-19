الحبس والغرامة لزوج أُدين بفتح هاتف زوجته وسرقة صور صديقتها

أصدرت محكمة دبا الفجيرة حكماً بالحبس لمدة شهر والغرامة 1000 درهم على رجل أدانته بسرقة صور شخصية من هاتف زوجته تعود إلى صديقتها.

ورفضت الزوجة الاستمرار بالحياة مع زوجها بعد الواقعة، حيث طلبت الطلاق، وكان لها ما أرادت، على الرغم من محاولات إقناعها بالعدول عن الطلاق من قبل الأقارب.

وكانت الضحية قد تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية، اتهمت فيه زوج صديقتها بسرقة صور شخصية لها من هاتف زوجته خلسة.

ولدى استدعاء رجال الشرطة المتهم وفحص هاتفه المتحرك، عُثر بداخله على مجموعة من الصور الشخصية التي تعود للشاكية، وبسؤاله عن كيفية الحصول عليها، أقر خلال سير التحقيقات أنه استغل نوم زوجته، ونقل الصور الخاصة بالمجني عليها إلى هاتفه.

وأحالت الشرطة الموضوع إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم السابق.

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