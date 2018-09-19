ريان يسلم: الطقس يحرم اللاعبين من الظهور بمستواهم الحقيقي

أكد ريان يسلم لاعب العين، تأثر جميع اللاعبين بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الوقت الحالي من الموسم، موضحاً أنهم يجدون صعوبة ومعاناة بسبب الطقس وأن أي لاعب لا يستطيع تقديم مستواه الحقيقي. وقال لاعب العين ومنتخب الإمارات: التأثير ليس على فريق العين فقط وإنما كل اللاعبين، درجة الحرارة عالية وهي بالطبع تصعب من إمكانية خوض المباريات بصورة طبيعية.

ورأى ريان يسلم، إن اقامة المباريات بداية شهر أكتوبر قد تكون فكرة جيدة لكنها ستسبب المزيد من المتاعب للاعبين في نهاية الموسم نظراً لأن درجة الحرارة وقتها ستكون مرتفعة أيضاً، كما أن تأخير انطلاق الدوري قد يؤدي لأداء بعض المباريات في شهر رمضان.

وأشار لاعب العين، إلى أنهم يعملون على مجابهة ارتفاع درجات الحرارة من خلال توزيع الجهد البدني على مدار وقت المباراة، وقال: نحن نعتمد على هذه الاستراتيجية في الأجواء المعتدلة حتى نكون في كامل لياقتنا البدنية في كل وقت المباراة وهي فكرة جيدة خاصة في هذه الأجواء الحارة، وأضاف: عموماً علينا أن نتأقلم مع هذا الوضع كما نفعل حاليا بشرب كمية من السوائل وتوزيع الجهد البدني، لكن بالتأكيد إقامة المباريات في طقس معتدل أفضل للجميع.

وأكد ريان يسلم، أن ارتفاع الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار وغيرها من العوامل الطبيعية تعد من ظروف المباريات، وقال: لاعب كرة القدم مطالب بالاجتهاد في كل الظروف، وكما ذكرت فإن كل اللاعبين داخل الملعب يتأثرون وليس فريقاً واحداً.

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