ميزات بحث بصرية يحصل عليها محرك بينج

هذا الشهر، تُحقق وظيفة البحث البصري في محرك بينج “Bing” المزيد من التحسينات، وذلك حسبما أعلنت مايكروسوفت اليوم، لذلك إذا لم تكن قد استخدمت البحث المرئي حتى الآن، فقد تحتاج إلى معرفة أن الميزة تسمح لمستخدمي Bing بالبحث والتسوق ومعرفة المزيد حول العالم من خلال الصور التي يلتقطونها أو الصور التي يرونها.

وفي إضافات جديدة لهذه الوظيفة، تم توسيع قدراتها بشكل أكبر عن طريق إضافة ميزة “نسخ النص”، فضلًا عن إدخال تحسينات على مربع الحوار “البحث المرئي”، بالإضافة إلى ميزة Math Solver، التي فعليًا وصلت لمستخدمي iOS، مع إطلاق الشركة وعودات بوصول هذه الميزة الأخيرة لمستخدمي أندرويد في وقت لاحق من هذا الشهر.

فيما يخص التعريف بميزة Math Solver، هي عبارة عن ميزة حديدة في بينج تتيح للمستخدمين حل المعادلات الرياضية، بما في ذلك حساب التفاضل والتكامل، وذلك ببساطة عن طريق التقاط الصور والضغط على زر الرياضيات الموجود في القائمة السفلية بين Auto و Barcode.

أما الميزة الأخرى وهي “نسخ النص”، فهي بشكل أساسي عبارة عن استخراج النص من الصورة، فمثلًا يمكنك التقاط صورة تحمل رقم هاتف أو بريد الكتروني أو موقع ويب، وبكل بساطة يمكنك الاتصال بالرقم أو ارسال رسالة بريد، أو زيارة الموقع مباشرة.

أخيرًا قررت مايكروسوفت جعل البحث عبر الصور على Bing.com أسهل عن طريق إعادة تصميم مربع الحوار، وذلك من خلال إضافة خيار السحب والإسقاط للصورة، إما من بينج أو من سطح المكتب مباشرة للمربع.

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