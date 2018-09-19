شاهد بالصور | كهف أصبح منتجع سياحي مذهل

يعد منتجع بيكهام كريك في ولاية أركنساس الأمريكية، واحدا من أغرب المنتجعات السياحية في العالم، إذ أن هذا المنتجع يوجد داخل كهف.

يقع كهف بيكهام كريك في جبال أوزارك في ولاية أركنساس، على بعد 26 ميل من شلالات الوادي الميت وميل واحد من نهر بوفالو.

وبحسب موقع “ماي مودرن مت” المهتم بالترفيه، فإن هذا الكهف يعد أفخم كهف على سطح الأرض، كونه مقر لواحد من المنتجعات السياحية الأكثر فخامة.

يمتد هذا المنتجع الكهف على مساحة 260 فدان، ويحاط بلوحة طبيعية خلابة، إذ يوجد جبال وأنهار وكذلك أشجار وزهور، كأن المكان لا يمر عليه سوى موسم الربيع فقط.

كان هذا الكهف مخبئ قنابل خلال الحرب الباردة، غير أنه بعد انتهاء الحرب الباردة بيع الكهف لشركة تطوير التي حولته إلى فندق فاخر.

يضم هذا المنتجع 4 غرف نوم فخمة وحمامات كبيرة، كما يبلغ إيجاره في الليلة الواحدة 1200 دولار.

ويتمازج مع التصميم العصري للمنتجع في الداخل مع التفاصيل الطبيعية للكهف، إذ يمكن رؤية الصخور جزءا من الديكور، أو استغلال التكوينات الصخرية في المقاعد والحمامات والمناضد وغيرها.

ويضم المنتجع في الداخل حمام سباحة، بالإضافة إلى نظام خاص يسمح بالحصول على المياه المتدفقة داخل الكهف، مع وجود نظام تنقية.

خلال موسم الأمطار يتحول الكهف إلى مكان مذهل حيث تتدفق المياه كشلالات فوق الهضبة التي يتشكل داخلها.

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