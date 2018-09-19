أبوظبي تتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم

للعام الثاني على التوالي، تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني “نومبيو”، والذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم على مستوى العالم، يتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن حول العالم، وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة في تلك المدن والدول.

وتفوقت العاصمة الإماراتية أبوظبي على 300 مدينة من حول العالم، من بينها طوكيو وبازل وميونخ وفيينا، حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 86,46 نقطة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 88,26 نقطة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال سعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “يعتبر الأمان أحد أهم المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند اختيار المدن للزيارة أو للإقامة والعمل. ونحن نفخر في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بما حققته العاصمة أبوظبي من معدلات متفوقة لتتربع على قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي. إنّ ما تمتلكه أبوظبي اليوم من سمعة عالمية المستوى بأنها المدينة الأكثر أماناً وأمناً والخالية من الجرائم، شهادة على الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة عالمية ورائدة تتمتع بمعايير أمان دولية راقية تضاهي أعرق المدن الكبرى حول العالم. ونأمل أن يستمتع جميع زوار وقاطني أبوظبي بأوقاتهم السعيدة في ظل الأمن والأمان والضيافة الإماراتية الأصيلة التي تعتبر سمة عريقة في مجتمعنا”.

ويرصد مؤشر “نومبيو” بيانات حول 338 مدينة عالمية، ومن ثم يصدر تقريره عن مستويات الأمان في المدن. والجدير بالذكر، أنّ موقع “نومبيو” قد تم إطلاقه عام 2009، وهو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية، تتيح للمستخدمين مشاركة ومقارنة المعلومات حول تكاليف المعيشة بين الدول والمدن.

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