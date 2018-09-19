شاهد بالصور | منتجع “القلعة العملاقة” في أمريكا

أنه بمثابة قلعة عملاقة، يعد أومني ماونت واشنطن في ولاية نيو هامبشير الأمريكية واحدا من أكبر المنتجعات في العالم، وواحدا من أجمل المنتجعات في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع “بيزنس أنسيدر” الأمريكي، فإنه هذا المنتجع عبارة عن قلعة فندقية ضخمة اكتمل بنائها عام 1902، مشيرة إلى أن هذا الفندق هو “استراحة الرؤساء المتقاعدين والشعراء والمشاهير”.

يوضح الموقع أن الفندق بناه قطب الصناعة الأمريكية جوزيف ستيكني بين عامي 1900 و1902، وهناك شائعة أن زوجة ستيكيني، كارولين التي ماتت عام 1963، لا تزال روحها تسكن الفندق، غير أن إدارة الفندق تؤكد أن شبحها غير مؤذي و”مؤدب”.

يضم الفندق 200 جناح وغرفة فخخمة، إذ يضم حمام سبا يمتد على مساحة 25 آلف قدم متكاملة الخدمات.

يوفر الفندق مظهرا مذهل على الغابات المحيطة به والتي تبدو في ارتفاع أقل من الفندق، كما يضم ألعاب تنس، ومدرجات لركوب الخيول في فصل الشتاء، وغرف لجلسات التدليك.

يلفت الموقع إلى أن الفندق يطل على غابة الجبل الأبيض، التي تتشكل حول بحيرة مذهلة، وتتميز بأشجارها الصفراء.

كما يضم الفندق صالة استقبال عالية الفخامة للضيوف.

يبلغ إيجار الغرفة الواحدة في الليلة 500 دولار، ويصل تأجير الجناح 700 دولار.

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