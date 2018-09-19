كافاني: سأحب أن أرى الأندية الإنجليزية في الدوري الفرنسي للحكم على جودتها

وصرح كافاني قائلا: “أفضل أندية أوروبا تلعب في دوري الأبطال، وحينما تواجههم فأحيانا تفوز وأحيانا تخسر”.

وأضاف “سأحب أن أرى كيف تؤدي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الدوري الفرنسي، لكي نحكم على جودتهم”.

وتابع “لن أقلل من الدوري الفرنسي، فرنسا حاليا أبطال العالم وكثير من اللاعبين الدوليين يلعبون في الدوري الفرنسي”.

وواصل “الأندية الفرنسية تلعب في مراحل متقدمة من دوري الأبطال في الأعوام الأخيرة، لذا أعتقد أن هذه هي كرة القدم”.

وكان ليفربول قد فاز بنتيجة 3-2 على ملعبه أنفيلد ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.