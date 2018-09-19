«أنكل» الكمالي سليم

أثبتت الأشعة التي أجراها مدافع الوحدة الدولي حمدان الكمالي سلامته من الكدمة القوية التي تعرض لها في «الأنكل» خلال مباراة دبا الأخيرة في الجولة الثانية من منافسات دوري الخليج العربي الأسبوع الماضي.

ولم يتدرب الكمالي مع زملائه طوال الأيام الماضية التي تلت مباراة دبا استعداداً لمباراة الوصل في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، والتي تقام بعد غدٍ على استاد بني ياس بالشامخة الجديدة.

وأدى اللاعب تدريبات علاجية منفردة قبل أن تثبت الفحوص التي أجراها ظهر أمس سلامته من أي تمزقات أو التواءات مؤثرة.

وقال مدير الفريق عبدالباسط محمد، لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وقد يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الوصل، لكن مشاركته فيها ستكون بيد المدرب الذي سيقرر إما الدفع به أو وضعه على دكة البدلاء حفاظاً عليه، حتى لا تعاوده الإصابة.

وأضاف: «في حال عدم مشاركة الكمالي في مباراة الوصل فإن هناك البديل الجاهز الذي سيشارك بدلاً منه، وقد يكون البديل قلب الدفاع الشاب سالم سلطان الذي أثبت وجوده في الموسم الماضي، وأصبح من الركائز التي يعتمد عليها الجهاز الفني في خط دفاع الفريق».

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