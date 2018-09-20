رئيس الدولة يصدر مراسيم بتعيين سفراء لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مراسيم اتحادية بشأن تعيين سفراء للدولة لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وعلى ذات الدرجة الوظيفية التي يشغلونها حاليا .

ونصت المراسيم على تعيين كل من سعادة عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفيرا للدولة لدى جمهورية جورجيا وسالم راشد سالم العويس سفيرا للدولة لدى جمهورية كولومبيا وراشد جمعة محمد المنصوري سفيرا للدولة لدى الجمهورية التونسية وخليفة عبد الرحمن محمد عبدالرحمن المرزوقي سفيرا للدولة لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية.

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