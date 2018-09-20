خطبة الجمعة ليوم غد بعنوان “فاستعذ بالله”

الخطبة الأولى

الحمد لله القوي العزيز، لا يخفى عليه شيء، وهو على كل شيء حفيظ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال تعالى:( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون).

أيها المصلون: قال الله سبحانه:( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم). ففي هذه الآية الكريمة يأمرنا الله تعالى أن نستعيذ به سبحانه من نزغ الشيطان، فما معنى الاستعاذة من الشيطان؟ معناها أستجير بالله وحده من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي. ففي الاستعاذة التجاء إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان العاتي المتمرد. فلماذا نستعيذ بالله من الشيطان؟ لأن الشيطان رجيم أي مبعد مطرود. وهو عدو للإنسان، قال الله تعالى:( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا). أي: إن الشيطان يريد صدكم عن سبيل ربكم… فأنزلوه من أنفسكم منزلة العدو، واحذروه بطاعة الله تعالى والاستعاذة به سبحانه، فالشيطان مصدر كل بلية، ومنبع كل فتنة، فلقد تسبب في إخراج أبينا آدم عليه السلام من الجنة، قال الله سبحانه:( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة). وأقسم إبليس أن يغوينا ويضلنا، فقال متهددا ومتوعدا آدم وذريته :(لأقعدن لهم صراطك المستقيم* ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين). وقد أمرنا الله تعالى أن نجتنب جميع خطوات الشيطان وأساليبه، فقال سبحانه:( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر).

عباد الله: كيف نستعيذ بالله من الشيطان؟ إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لها صور عملية عديدة؛ ومن أعظمها؛ تحقيق الإيمان، فإن الإنسان يكون في حماية الرحمن، وحرز من الشيطان؛ إذا كان قلبه عامرا بالإيمان، قال تعالى:( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين).

وإن الحفاظ على عبادة الله عز وجل يجعلك مستعيذا به من الشيطان، ويدفع عنك وساوسه، قال سبحانه لإبليس:( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا).

ومن طرق دفع وساوس الشيطان؛ الابتعاد عن أسباب الأحزان والهموم وإيغار الصدور، قال تعالى:( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون).

ومن الاستعاذة العملية الإكثار من الصدقات والإنفاق في وجوه الخيرات، قال سبحانه:( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء). أي: يعدكم أن تفتقروا بالصدقة وأدائكم الزكاة، ويأمركم بالمعاصي وترك طاعته ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم). أي: يخلف عليكم من صدقاتكم، ويتفضل عليكم من عطاياه، ويسبغ عليكم في أرزاقكم.

وإن تحري الحلال من أسباب الوقاية من الشيطان، قال تعالى:( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين).

أيها المؤمنون: إن نشر المحبة بين الناس، وتعزيز السلم في المجتمعات يجنبنا مكائد الشيطان، قال عز وجل:( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين). فلنتمسك بقيم التسامح والسلام؛ طاعة للرحمن، ودفعا للعداوة والبغضاء، قال سبحانه:( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء).

ومن صور الاستعاذة العملية تجنب الخلافات الأسرية والمشكلات العائلية، فإن إبليس يرسل أعوانه ليفرقوا بين المرء وزوجه، ويؤكد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :« يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه -إبليس- منه ويقول: نعم أنت». وإن التغاضي عن الهفوات يبطل نزغات الشيطان بين الأخ وأخيه، كما فعل يوسف عليه السلام حين قال لإخوته:( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين). ونسب ما فعلوه به إلى الشيطان فقال لهم:( … من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم).

وتكون الاستعاذة من ذلك كله بالانتباه إلى حيل الشيطان ومكائده، وأن نقابل الإساءة بالإحسان في حياتنا اليومية وأعمالنا، قال تعالى:( ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون* وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين* وأعوذ بك رب أن يحضرون). وأن نختار أحسن الكلمات، وأرق العبارات، قال عز وجل:( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا).

فاللهم احفظنا من وساوس الشيطان، وجنبنا مكائده، ووفقنا لطاعتك أجمعين، وطاعة رسولك محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم،

وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل.

أيها المصلون: إن الله تعالى أمرنا بالاستعاذة من الشيطان، فقال سبحانه:( قل أعوذ برب الفلق). وقال عز وجل:( قل أعوذ برب الناس). والاستعاذة تكون في مواضع كثيرة، منها عند قراءة القرآن الكريم، قال عز وجل:( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم). وعند دخول المسجد. وعند الغضب، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غضبان قد احمر وجهه قال صلى الله عليه وسلم :« إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وإذا رأيت في نومك ما تكرهه فتعوذ بالرحمن من الشيطان الرجيم.

وبالاستعاذة يحفظ الله تعالى أولادنا ويحميهم، كما فعلت امرأة عمران حين حصنت ابنتها السيدة مريم أم عيسى عند ولادتها، قال تعالى حكاية عنها:( وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم). وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول:« أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

فلنحرص على تعاهدها وتعليمها أبناءنا وبناتنا، فاللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم: من همزه ونفخه ونفثه.

هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، قال تعالى:( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا». اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، المحسنين إلى أهليهم وأرحامهم. اللهم وفق رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد لكل خير، واحفظه بحفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات: الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ مكتوم، وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك، وأفض عليهم من خيرك ورضوانك. وأدخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين، فأنت على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

اللهم احفظ لدولة الإمارات استقرارها ورخاءها، وبارك في خيراتها، وزدها فضلا ونعما، وحضارة وعلما، وبهجة وجمالا، ومحبة وتسامحا، وأدم عليها السعادة والأمان يا رب العالمين.

اللهم ارحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، واجز خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا، اللهم انصر قوات التحالف العربي، الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه. اللهم كن معهم وأيدهم، اللهم وفق أهل اليمن إلى كل خير، واجمعهم على كلمة الحق والشرعية، وارزقهم الرخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم انشر الاستقرار والسلام في بلدان المسلمين والعالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.

وأقم الصلاة.

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