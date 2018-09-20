شاهد بالفيديو | إخراج ثعبان ضخم من محرك سيارة

من الممكن أن تجد قطط صغيرة أو حشرات داخل محرك سيارتك، ولكن من الغريب أن يكون داخله أفعى كبيرة، حيث أظهر مقطع فيديو ثعبانا ضخما مختبئ داخل محرك سيارة في كوينزلاند.

واستدعت صاحبة السيارة معالج الثعابين لإنقاذ الثعبان وإخراجه من المحرك سالمًا، حيث كان الثعبان محشورًا بعمق في محرك السيارة، حسبما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويظهر الفيديو معالج الثعبان الذي ينحني فوق غطاء السيارة المفتوح ويدخل لإخراج الثعبان، وهو يمسك بمقبض للإمساك به ويحاول بعناية طرد الحيوان بينما تراقب مجموعة من الأشخاص هذا الأمر باهتمام.

لينجح معالج الثعبان في إخراجه من المحرك وسط بهجة من المتفرجين.

اقرأ ايضا

التعليقات