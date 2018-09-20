شاهد بالصور | جزر أوكيناوا حيث يعيش الناس عمراً أطول

تعد جزر أوكيناوا اليابانية الواقعة في المحيط الهادي بأنها أحد الواحات الطبيعية المذهلة على كوكب الأرض، وواحدة من نقاط الجذب السياحي، لتصميمها الخيالي وكأنها قادمة من قصة أنيمي.

يوضح موقع “ترافيل واير أسيا” أن هناك شائعة منتشرة في اليابان، وفقا لها أن من يعيش في جزر أوكيناوا سوف يعيش لعمر مديد، ويرجع ذلك إلى البيئة النظيفة والهواء المنعش والمناظر التي تدعو دائما إلى حب الحياة والابتعاد عن الاكتئاب.

وأكيناو هي مجموعة من الجزر تصل عددها 150 جزيرة تقع في بحر شرق الصين، بالمحيط الهادي، بين تايوان واليابان.

وتضم الجزيرة أيضا تراث تاريخي مذهل، فهناك قلعة ريوكيوان، التي تعود إلى حقبة جوسوكو، وأيضا بوابة شوريمون المزينة، وشارع كوكوساي، المليء بالمطاعم والمحلات.

تحظى هذه الجزر بأهمية بالغة أيضا، كونها منشأ فن القتال “الكاراتيه”، الذي انتشر إلى الهند والصين وباقي بقاع العالم، إذ بدأ الكارتيه في أوكيناوا خلال فترة مملكة ريوكيو.

وحتى الآن، تشكل الجزيرة هي مكان لتطور وحفظ فنون الكارتيه، كما تضم العديد من صالات الدوجو، التي يتم تدريب الكاراتيه فيها.

إلى جانب ذلك، فأوكيناو تضم مطبخها الخاص بالعديد من الأطباق اللذيذة المرتبطة بالبحر.

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