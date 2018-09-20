شاهد بالصور |الكنوز الأشد تأمينا في العالم

حول العالم، هناك المنظمات والحكومات والدول وحتى الأفراد الأثرياء القادرين على بناء أماكن تشكل مخزناً لثرواتهم وكنوزهم الخاصة لكن هذه الأماكن تحتاج إلى حماية ودرجة تأمين عالية من أجل منع سرقتها وبعض هذه الكنوز قد يكون الذهب أو حتى وثائق هامة، أو أشياء ثمينة واستثنائية.

ورصد موقع “أتلاس أوبسكورا” الكنوز الأكثر تأمينا حول العالم وهي :

1- قبو نيويورك الفيدرالي للذهب

وهو أكبر مخزون للذهب في التاريخ البشري ويقع على طابقين في مكان تحت الأرض أسفل حي منهاتن المالي في نيويورك.

2- المركز الوطني السمعي البصري

وهو قبو به ما يكفي من المواد الخاصة بصناعة العملة الأمريكية لتجديد إمدادات النقد لشرق المسيسبي في حالة وقوع حرب نووية ويقع في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

3- قبو الأرشيف الوطني

هذا القبو هو عبارة عن صندوق ضخم محمي ومضاد للقنابل الذرية وذلك لحماية الدستور الأمريكي من الإرهابيين واللصوص بالإضافة إلى الكثير من الوثائق الأخرى مثل ميثاق الحقوق وإعلان الاستقلال ويقع في واشنطن .

4- قبو أموال وزارة الخزانة الأمريكية

وهو قبو روجرز الذي تخزن فيه وزارة الخزانة الأمريكية جزء كبير من أموالها وهذا القبو بني عام 1864 واستخدم لتخزين الأموال الحكومية بنسخها الذهبية والفضية والورقية وأعيد اكتشاف هذا القبو مجدداً في عام 1985، وبعد فترة من نسيانه، تعيد الحكومة تجديده واستخدامه والدخول إلى هذا القبو يتم من خلال مصعد متحرك محكم بباب معدني صلب تشرف عليه فرقة عسكرية.

5- القبو الأخضر:

هو أكبر وأهم كنز في أوروبا كلها وربما الأكبر في العالم، ويقع في دريسدن بألمانيا، بداخل قلعة تعرضت للتفجير خلال الحرب العالمية الثانية ويضم القبو كمية ضخمة من الكنوز والقطع الذهبية الموروثة منذ عهد أوجوستوس ذا سترونج، حاكم ساكسونيا (دريسدن حاليا).

6- محفوظات أنساب المورمون

هذا القبو المحمي تحت الأرض يضم أنساب المورمونز في منطقة ساندي بولاية يوتا الأمريكية والوصول إلى هذا القبو صعب، إذ ينبغي عبور منحدرات من الجرانيت ثم بحيرة مالحة.

7- بنك سفالبارد للبذور في النرويج

يضم هذا القبو الواقع داخل جبال جليدية يصعب الوصول إليها مخزون من البذور والجينات الأصلية للنباتات الموجودة على كوكب الأرض للحفاظ عليها في ظل تزايد التجارب على تعديل جينات النباتات والقبو عبارة عن مخزن لجينات النباتات حول العالم.

8- المركز الوطني لنموذج الكيلو جرام

يضم هذا المركز الأمريكي الواقع في ماريلاند بالولايات المتحدة، أسطوانات مختلفة الأوزان مصنوعة من البلاتين، تشكل نقطة الانطلاق الرسمية لجميع الأوزان في الولايات المتحدة.

وتحفظ الولايات المتحدة هذه الاسطوانات البلاتينية داخل مركز محصن، إذ أن الأوزان الموجودة فيه تشكل نقطة الوزن الرئيسية المعتمدة في الولايات المتحدة.

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