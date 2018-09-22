دبي | محاولة هرب فاشلة تدين مهندس بالإعتداء على شرطي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مهندس عربي ثلاثة أشهر، لإدانته بالاعتداء على شرطي وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد لف المتهم يد الشرطي اليمنى ودفعه بقوة إلى الجدار، أثناء محاولة الشرطي منعه الهرب من مركز الشرطة، ما تسبب للمجني عليه في إصابات مختلفة كما تعمد المتهم إتلاف أملاك عامة، عبارة عن سقف متحرك لغرفة التوقيف.

وقال المجني عليه إنه كان يمارس عمله المعتاد في مركز الشرطة، بينما كان المتهم محتجزاً في غرفة التوقيف الخاصة بقسم التحريات، وهي عبارة عن غرفة محاطة بحواجز معدنية من جميع الجهات، وذلك على خلفية اتهام المهندس بجرائم سرقة.

وأضاف أنه سمع صوتاً داخل الغرفة، ثم فوجئ بالمتهم يتسلق الحاجز المعدني، مستغلاً وجود فراغ بين الحاجز والسقف، وعند محاولة القبض عليه ومنعه من مغادرة الغرفة والهروب من المركز، أمسك بذراع الشرطي اليمنى، ولفها، ثم دفعه بقوة ناحية الجدار، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وحدوت أضرار في سقف الغرفة.

وتابع أن المتهم تمكن من مغادرة الغرفة، إلا أنه فوجئ بأن الأبواب مغلقة، ولا يوجد منفذ خارجي، فعاد إلى غرفة الحجز مجدداً، مضيفاً أنه استعان بزملائه للسيطرة على المتهم، فقاومهم بعنف، وحاول منعهم من ذلك، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من السيطرة عليه.

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