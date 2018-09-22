شاهد بالصور | الحياة في درجة حرارة تحت الصفر

أثار حدوث ذوبان جليدي في جزيرة جرين لاند المخاوف مجددا بشان تهديد التغير المناخي على كوكب الأرض، فهذه الجزيرة التي تعيش في درجة حرارة تدور حول الصفر، باتت هي الأخرى عرضة لظاهرة التغير المناخي.

ورافق مصور وكالة “رويتزر” لوكاس جاكسون فريق من العلماء في وكالة ناسا يعملون في جرين لاند في درجة حرارة تحت الصفر لتصوير أبحاثهم حول التغير المناخي في هذه الجزيرة.

وتشير قناة “سي أن أن” الأمريكية إلى أن كتلة الجليد الواحدة في جرين لاند قد تعادل الجزء الجنوبي من منهاتن، موضحا أن العلماء يحاولون التكيف وسط هذه الظروف المناخية الصعبة من أجل رصد التغيرات المناخية التي تطرأ على هذا المكان.

وتتابع الشبكة بالقول أن جرين لاند تضم العديد من التكتلات الجبلية المذهلة التي تشكلت على مدار آلاف السنين، ونتيجة لذلك فإن ذوبان الكميات الضخمة لجليدها تعد خطرة على الكوكب لأنها ستتسبب في رفع مستوى المياه في البحار، الأمر الذي يهدد الكثير من المدن السياحية حول العالم.

اقرأ ايضا

التعليقات