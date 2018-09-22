10.5 % نمو في عدد نزلاء منشآت أبوظبي الفندقية خلال أغسطس الماضي

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 10,5% خلال شهر أغسطس 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن هذا الأداء الإيجابي اعتمد على النمو الكبير في عدد النزلاء من غالبية الأسواق الرئيسية.

وتؤكد نتائج شهر أغسطس، الزخم السياحي المصاحب التي قدمها “موسم صيف أبوظبي”، أن الإمارة تمضي قدماً نحو تجاوز عدد النزلاء القياسي المُسجل في العام الماضي، والذي بلغ حوالي 5 ملايين نزيل.

واستقبل 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في أبوظبي 477,606 نزيلاً خلال شهر أغسطس، بزيادة 45,000 نزيل عن الشهر ذاته من العام الماضي. وبصورة عامة، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 5,8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد النزلاء إلى أكثر من 3,31 مليون نزيل فندقي.

وسجلت الوجهة السياحية نمواً في غالبية أسواقها الخارجية الرئيسية خلال شهر أغسطس، عدا ألمانيا فقط التي تراجع عدد النزلاء من مواطنيها مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.

وحافظت الصين على صدارتها لقائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء الصينيين بمنشآتها الفندقية والذي ارتفع بنسبة 9% تقريباً خلال شهر أغسطس، وبما يزيد عن 13% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وجاءت الهند في المركز الثاني مع نمو عدد النزلاء الهنود بنسبة 22% خلال شهر أغسطس، بينما ازداد عدد النزلاء السعوديين للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو 24% في شهر أغسطس و6,1% في الفترة من يناير – أغسطس.

واستمر السوق الأمريكي في أداءه القوى مع زيادة عدد النزلاء من الولايات المتحدة بنسبة 35% خلال شهر أغسطس، و26% في الأشهر الثمانية الأولى. وسجل عدد النزلاء من المملكة المتحدة نمواً بنسبة 3,6%، وبنسبة 8% منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس.

وقال سعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تعزز هذه النتائج ثقتنا بتسجيل نتائج سنوية قياسية مجدداً. وقد ساهم “موسم صيف أبوظبي”، الذي أقيم في الفترة من يونيو حتى أغسطس، في تنشيط الحركة السياحية وزيادة عدد نزلاء منشآتنا الفندقية خلال الأشهر الثمانية الأولى. ونحصد حالياً ثمار جهودنا المستمرة ومبادراتنا الترويجية في جميع أسواقنا الرئيسية والرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية مفضلة على مدار العام”.

وأوضح: “حققنا نمواً بنسبة 6% تقريباً في عدد النزلاء منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. ونركز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للعام 2018، ونسير بخطوات ثابتة نحو تقديم مستويات قياسية على مختلف مؤشرات الأداء. وتشهد الأشهر القليلة المقبلة العديد من الفعاليات المهمة والمرتقبة، بما في ذلك “سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي” و”فن أبوظبي” و”مهرجان أبوظبي للمأكولات” واحتفالات رأس السنة الجديدة، بالتزامن مع الإقبال الاستثنائي على معالمنا ومرافقنا الترفيهية الجديدة مثل “عالم وارنر براذرز أبوظبي”.

وشملت توجهات النمو المناطق الثلاث في الإمارة التي ارتفع عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال شهر أغسطس بنسبة 11,2% في أبوظبي و2,8% في منطقة العين و22.5% في منطقة الظفرة، في حين بلغت نسبة نمو الإشغال الفندقي 5,6% و8,4% في منطقتي العين والظفرة على الترتيب.

وتحتضن أبوظبي مجموعة متنوعة من الفعاليات الرئيسية في الربع الأخير من العام، والتي تثري تجربة الزوار وتعزز جاذبية الوجهة السياحية. ويتوقع أن تستقطب فعاليات مثل سباق الجائزة الكبرى وفن أبوظبي ومهرجان أبوظبي للمأكولات إقبال الزوار، وتساهم في زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة.

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