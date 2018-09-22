الآن يمكنك معرفة مستوي جودة الهواء في أي مكان بالدولة

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مؤشر جودة هواء الإمارات ضمن التطبيق الذكي للوزارة، وذلك لعرض نوعية الهواء في دولة الامارات العربية المتحدة، من خلال رصد جودة الهواء عن طريق الأقمار الصناعية بصورة آنية.

ويتيح المؤشر الجديد توظيف التقنيات المبتكرة والحديثة في عمليات الرصد الحي والفوري لجودة الهواء، بالإضافة إلى عرض التنبؤات لحالة جودة الهواء لفترة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية، حيث تم تطوير خوارزميات للتنبؤ بجودة الهواء والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: “تعتبر جودة الهواء من القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات مما لها تأثيرات صحية واقتصادية وبيئية، كما أنها أحد أهداف الأجندة الوطنية والتي تهدف إلى رفع معدل جودة الهواء في الدولة. وفي إطار حرصنا على استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة وجودة عالية، ارتأينا توظيف تقنية الأقمار الاصطناعية في رصد جودة الهواء والاستفادة من هذه التقنيات في وضع الخطط المستقبلية، ومساعدة صنّاع القرار في التخطيط للمشاريع التطويرية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.”

وأضاف معاليه: “يرتكز مؤشر جودة هواء الإمارات على تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد جودة الهواء في الدولة والارتقاء بمستوى جودته إلى مستهدفات رؤية 2021، بهدف مواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، المبادرة الرائدة التي أعلنتها القيادة الحكيمة ضمن أهداف مئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى أن تصبح الإمارات ضمن الدول الأفضل عالميا في كافة المجالات.”

وتتم عمليات رصد جودة الهواء في الإمارات حاليا عبر 41 محطة رصد موزعة في أنحاء الدولة بزيادة تقارب الضعف عن عدد المحطات في 2007 وجميعها ذات جودة وكفاءة عمل عالية. ولكن على الرغم من هذا العدد الكبير إلا أنها لا تغطي كافة مناطق الدولة بالكامل، وبالأخص المناطق الريفية والنائية. ومن هنا، يهدف مؤشر جودة هواء الإمارات إلى توفير منظومة متكاملة من عمليات الرصد وتحليل البيانات، يمكن من خلال تغطيتها الواسعة ونتائجها الدقيقة لاعتمادها على تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، تشكل دعماً مهماً لعمل المحطات الأرضية.”

ويشكّل الهواء أحد أهم المؤثرات على الصحة العامة للإنسان، ونتيجة لمجموعة واسعة من العوامل الطبيعية والبشرية انخفضت جودة الهواء بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم، حيث ترتبط جودة الهواء ارتباطاً وثيقاً بحجم الأنشطة الطبيعية والبشرية التي تتم ممارستها في منطقة جغرافية محددة، وبالتالي فإن زيادة نسب تركيز الملوثات في الهواء قد تؤثر سلبا على صحة الإنسان. ولذلك، يعمل المؤشر الجديد على رصد بيانات جودة الهواء والتنبؤ بتوجهاتها وتحليل هذه البيانات وإمداد القائمين على تحسين جودة الهواء بها ما يساعد بشكل كبير في عملية صناعة القرار ورسم استراتيجيات وخطط العمل على تحسينه.

ويستند حساب مؤشر جودة الهواء على قياسات خمسة ملوثات رئيسية، هي: ثاني أكسيد النيتروجين NO2، وأول أكسيد الكربون CO، والأوزون الأرضي O3، وثاني أكسيد الكبريت SO2، والجسيمات بقطر أقل من 10 ميكرون PM10 و2.5 ميكرون PM2.5.

ونظراً لأهمية معرفة الجمهور بجودة الهواء في منطقة ما، فقد تم الاتفاق على مستويات توضح جودة الهواء تعتمد على التدرج اللوني ويسهل فهمها من قبل عامة الجمهور، إذ يظهر في مؤشر جودة الهواء اليومي اللون، وقيمة جودة الهواء والملوثات السائدة التي تؤثر على جودة الهواء. وتقسم مستويات جودة الهواء من 0 إلى 500 درجة، وتمثل الدرجة 0-50 تراكيز الملوثات الخمسة ضمن الحدود المسموح بها، أي لا تمثل خطراً على الصحة العامة.

ويمكن الوصول إلى المؤشر من خلال التطبيق الذكي لوزارة التغير المناخي والبيئة والضغط على خيار مؤشر جودة هواء الإمارات، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الضغط على الرابط التالي: https://earth.masdar.ac.ae/air_quality/forecast_aqi.php

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