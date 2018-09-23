الإمارات الـ 10 عالمياً في كفاءة الرعاية الصحية

بواسطة / بتاريخ 2018-09-23 في 12:27 م /
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حلت الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في مؤشر كفاءة الرعاية الصحية العالمي 2018.

ووفقاً للمؤشر، الذي أصدرته بلومبرغ مؤخراً، فإن نظام الرعاية الصحية في الإمارات يعد الأكثر رقياً وكفاءة في العالم العربي، متقدماً على الصعيد العالمي، إذ حلّ في المركز العاشر متفوقاً على نظم رعاية صحية عالمية عريقة، منها النرويج وسويسرا وأيرلندا واليونان ونيوزيلندا وكندا وفرنسا والبرتغال والصين والمكسيك والولايات المتحدة، فيما تفوق على أنظمة الرعاية الصحية العربية كافة، مسجلاً 59.7 نقطة في مؤشر الكفاءة.

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