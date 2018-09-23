«الاقتصاد»: رد واستبدال البضاعة خلال التخفيضات حق أصيل للمستهلك

قال مستهلكون إن محال تجارية ترفض رد واستبدال السلع المبيعة خلال فترة التخفيضات، رافعة شعار «البضاعة المباعة خلال التخفيضات لا ترد ولا تستبدل».

واعتبروا أن هذا السلوك التجاري مرفوض ويتنافى مع حقوق المستهلكين، وتأكيدات وزارة الاقتصاد بأن البضاعة المبيعة ترد وتستبدل، مطالبين باتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع انتشار هذه الممارسات على نطاق واسع.

وفي وقت قال مسؤولان في محلين تجاريين إن فتح باب الرد والاستبدال أثناء فترات التخفيضات يصعّب العمليات الحسابية، ويزيد من الازدحام، اعتبرت وزارة الاقتصاد رفض استبدال ورد السلع المبيعة خلال فترات التخفيضات غير قانوني، ويتعارض مع أهم حقوق المستهلك، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وشددت الوزارة على أن رد أو استبدال البضاعة يعد حقاً أصيلاً للمستهلك، محذرة من غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم للمحال المخالفة.

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