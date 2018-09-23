عجمان | حافلات مدرسية تترك الطلاب في مواقع خطرة

شكا سكان في عجمان عدم تقيد سائقي حافلات مدرسية ومشرفين باللوائح والاشتراطات القانونية التي تضمن الحفاظ سلامة الطلاب أثناء نقلهم من وإلى المدارس، مشيرين إلى أنهم لاحظوا عدم تنفيذهم اشتراطات السلامة الواجب توافرها عند نزول الطلبة من الحافلات أمام بيوتهم، أو أمام المدارس.

وقالوا إنهم شاهدوا سائقين ينزلون الطلبة قرب الإشارات المرورية، وفي أماكن خطرة، بعيداً عن الشارع، حتى لا يضطروا إلى الدخول الى بعض المناطق، وتلافياً لقطع مسافة إضافية، من دون وضع سلامة الطلبة في اعتبارهم، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة، ووضع آلية معينة لمراقبة الحافلات عند نزول الطلبة منها.

كما اشتكى مستخدمو طرق في عجمان السرعة الزائدة لبعض سائقي الحافلات المدرسية، وعدم الحذر عند دخول مواقف تجمع الطلاب، مطالبين دوريات المرور والشرطة بتحرير مخالفات مرورية بحقهم، للحفاظ على سلامة الطلبة.

بدورها، أكدت مؤسسة مواصلات الإمارات، فرع عجمان، فرض عقوبات عدة في حال عدم التزام السائق بقواعد السلامة، تصل إلى إنهاء خدماته، لافتة إلى أن السائق ملزم بإنزال الطلبة على بعد 200 متر من مكان سكنهم، كحد أقصى. وفي حال إنزالهم في أماكن غير مخصصة، يواجه عقوبات رادعة.

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