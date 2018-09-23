الطايـر: جيل النصر الحالي هو الأفضل في آخر 5 سنوات

صرح حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن الجيل الحالي للفريق الأول، هو الأفضل في السنوات الخمس الأخيرة، معترفاً في الوقت نفسه أن نتائج العميد لا تعكس هذه الحقيقة لأسباب عديدة، تداخلت على الفريق، وحرمته من الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة الدوري، موجهاً اعتذاره للجماهير على الصورة السيئة التي خرج بها الفريق في الجولات الثلاث الأولى للدوري.

وأضاف قائلاً: نتائجنا دون المطلوب، هذا أمر واقع، ويؤكد أن هناك خللاً في الفريق، وكلنا ثقة في الجهاز الفني، حتى يجد الحلول للخروج من هذه النتائج السلبية، طبعاً الأهداف وسقف الطموحات كان عالياً، بالنظر إلى حجم العمل الكبير الذي قامت به الإدارة في فترة التحضيرات الصيفية، ولكن نتائج الفريق لا تعكس حجم هذه الجهود.

وتابع: لم نفقد الثقة في الفريق، ومتأكدون أن هذه النتائج لا تعكس أيضاً أداء الفريق، لقد مررنا بظروف سيئة جداً في بطولة الـدوري، واللاعبون يعيشون ضغوطاً، وهم مدركون للمسؤولية.

جاءت تصريحات حميد الطاير، عقب الخسارة الثالثة على التوالي للنصر في دوري الخليج العربي، على يد العين، بثلاثية نظيفة أول من أمس.

وأرجع حميد الطاير سبب النتائج السيئة، إلى فترة الإعداد التي سبقت الموسم، مشيراً إلى أنها لم تكن بالشكل المطلوب، ودون ما كان مخططاً له، لأسباب كثيرة حرمت المدرب من تجهيز الفريق بطريقة جيدة، موضحاً أن الإدارة تتحمل جزءاً منها، نظراً لاستقطاب الأجنبي الرابع في وقت متأخر، وأضاف قائلاً: الإصابات تلاحق اللاعبين من الموسم الماضي، والتجمعات الطويلة للمنتخب الوطني، حرمتنا من لاعبين خلال فترة المعسكر.

واستطرد الطاير قائلاً: كل هذه الأسباب ليست عذراً حتى يظهر النصر بهذا المستوى، ويتكبد 3 هزائم متتالية، ونحن كمجلس إدارة، نتحمل المسؤولية، ونعرف أن هناك ضغوطات كبيرة من الجماهير، وحتى رئيس النادي، تطالبنا بنتائج إيجابية، وسنكثف جهودنا خلال الأيام المقبلة، حتى يستعيد النصر صورته الحقيقية.

وأكد حميد الطاير أن النصر يحتاج في الوقت الراهن إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تمهد له طريق الإقلاع واستعادة ثقة جمهوره، واللاعبين ثقتهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من اللاعبين والجهاز الفني، لكن نتائج المباريات دون التوقعات، وفي النهاية 90 دقيقة تقيّم عمل أسبوع كامل.

وبالرغم من النتائج السيئة في الجولات الثلاث الأولى، أكد حميد الطاير أن الجيل الحالي للنصر، هو الأفضل في السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يؤكد أن الفريق ما زال يحتاج إلى الانسجام، نافياً وجود أي مشكلات داخله، وقال: نحن واثقون أن فريقنا سيكون له شأن بنهاية الموسم، وبعودة عدد من المصابين، وانضمام محمد عايض إلى التشكيلة الأساسية، سيجد المدرب قائمة اختيارات أوسع، وستتحسن النتائج، ونودّ أن نلعب المباراة المقبلة غداً، حتى ننسى خسارة العين.

وجدد حميد الطاير، الثقة بيوفانوفيتش، وقال إن الأخير مدرب كفء، حقق نجاحات مع النصر وهو مستمر على رأس الجهاز الفني، وهو مرتبط بعقد لنهاية الموسم، إضافة إلى كونه أكثر العارفين بشؤون الفريق، وبمستوى اللاعبين الذين تم استقطابهم، وقال: الشارع الرياضي أشاد بالعناصر الجديدة في النصر، وعندما لا تأتي النتائج بمستوى الأسماء التي استقطبناها، بالتأكيد ستكون هناك ضغوطات كبيرة، ستؤثر سلباً في مستوانا.

وعن إمكانية عودة حبيب الفردان إلى النصر، قال: طوينا صفحة حبيب الفردان، وسبق أن طرحنا وجهة نظرنا في الموضوع، ومسألة عودته ليست بيدنا.

وعبّر رئيس مجلس إدارة النصر، عن تقبّله للانتقاد الذي وجهه لاعب الفريق محمود خميس لطريقة اللعب الدفاعية، رغم أنه يملك أسلحة هجومية.

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